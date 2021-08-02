Тоннель под взлетно-посадочной полосой симферопольского аэропорта стал местом ДТП

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 18:07 Источник: Аргументы недели-Крым

Водитель-клаустрофоб нашел где испугаться в Крыму.

2 августа в 12:30 водитель «Тойоты» врезался в стену тоннеля, якобы, не справившись с управлением. Что конкретно стало причиной аварии – техническая поломка, зрение ли не справилось с переходом яркое-темное, подрезал кто – не сообщается.

Психологи считают тоннели местом наивысшей концентрации водительского внимания. Они утверждают, что клаустрофобам трубы автомагистралей даются только на пределе возможной сосредоточенности – малейшая оплошность приводит к ДТП. По статистике, девять из десяти человек, попавших в аварию в тоннеле, имели боязнь замкнутого пространства.

Отметим – аварии в этом тоннеле случаются регулярно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости