Тоннель под взлетно-посадочной полосой симферопольского аэропорта стал местом ДТП

Водитель-клаустрофоб нашел где испугаться в Крыму.
2 августа в 12:30 водитель «Тойоты» врезался в стену тоннеля, якобы, не справившись с управлением. Что конкретно стало причиной аварии – техническая поломка, зрение ли не справилось с переходом яркое-темное, подрезал кто – не сообщается.
Психологи считают тоннели местом наивысшей концентрации водительского внимания. Они утверждают, что клаустрофобам трубы автомагистралей даются только на пределе возможной сосредоточенности – малейшая оплошность приводит к ДТП. По статистике, девять из десяти человек, попавших в аварию в тоннеле, имели боязнь замкнутого пространства.
Отметим – аварии в этом тоннеле случаются регулярно.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.