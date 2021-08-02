ФСБ поймала украинца, который контрабандой пытался вывезти из страны детали ЗРК

Как сообщает РИА Новости, ФСБ задержала украинца, пытавшегося вывезти из России головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса.
Видео ареста опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
Преступник был связан со Службой безопасности Украины и использовал фальшивые документы.
Суд г. Йошкар-Ола приговорил злоумышленника к трем годам и четырем месяцам лишения свободы по части 1 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК России (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники).
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