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ФСБ поймала украинца, который контрабандой пытался вывезти из страны детали ЗРК

, 17:18 ,

ФСБ поймала украинца, который контрабандой пытался вывезти из страны детали ЗРК
Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, ФСБ задержала украинца, пытавшегося вывезти из России головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса.

Видео ареста опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Преступник был связан со Службой безопасности Украины и использовал фальшивые документы.

Суд г. Йошкар-Ола приговорил злоумышленника  к трем годам и четырем месяцам лишения свободы по части 1 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК России (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники).

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