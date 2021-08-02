Волонтеры-испытатели требуют опубликовать данные об эффективности «ЭпиВакКороны», которые никому не показывают

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 16:25 Источник: Новая газета

Фото: GlobalLook

В адрес Минздрава и других инстанций поступило открытое письмо от волонтеров-испытателей препарата «ЭпиВакКорона». Получить документ должен был и Владимир Путин. Никто пока не требует, чтобы эту вакцину запретили. Единственная просьба — опубликовать результаты третьей фазы клинических испытаний.

В отчете должно быть отображено, сколько процентов заболело среди тех, кто получил вакцину, а сколько — среди получивших плацебо. По информации волонтеров, в Минздраве эти данные лежат уже несколько месяцев. Испытатели считают, что раз результаты до сих пор не опубликовали, то вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» надо приостановить. А она тем временем идет полным ходом. Россияне прививаются препаратом, эффективность которого у многих вызывает сомнения. Есть подозрение, что он не приводит к образованию в организме защитных антител против коронавируса. Волонтеры предупреждают: если вы все-таки привились «ЭпиВакКороной», то будьте осторожнее, ведите себя так, будто не было прививки, соблюдайте меры предосторожности.

Волонтеров также смущает факт, что в составе разработчиков вакцины значится глава Роспотребнадзора Анна Попова — ведомства, которое должно заниматься проверкой препарата. Непонятно и то, что отчет об эффективности готовит не биолог, а клинический психолог.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости