Ушёл из жизни на 72-м году заслуженный артист России Анатолий Рудаков

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2 августа 2021, 16:29

pixabay.com

Не стало советского и российского актера Анатолия Рудакова. Ему был 71 года. Он скончался из-за коронавирусной инфекции.

Информацией об уходе Рудакова из жизни поделился портал “Кино-Театр.ру”. Его коллега Ирина Тарасова написала в Instagram: “Не справился”. Она подчеркнула, что COVID-19 у актера был уже неделю назад, а умер он первого августа.

Напомним, что за свою творческую карьеру Рудаков снялся в большом количестве фильмов. Среди них “В поисках капитана Гранта”, “Трое в лодке, не считая собаки”, “Елки 1914”. Также он принимал участие в съемках таких сериалов, как “Мастер и Маргарита”, “Улицы разбитых фонарей”. Актер трудился на киностудии “Ленфильм”.

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