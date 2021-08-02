Ушёл из жизни на 72-м году заслуженный артист России Анатолий Рудаков
2 августа 2021, 16:29
Не стало советского и российского актера Анатолия Рудакова. Ему был 71 года. Он скончался из-за коронавирусной инфекции.
Информацией об уходе Рудакова из жизни поделился портал “Кино-Театр.ру”. Его коллега Ирина Тарасова написала в Instagram: “Не справился”. Она подчеркнула, что COVID-19 у актера был уже неделю назад, а умер он первого августа.
Напомним, что за свою творческую карьеру Рудаков снялся в большом количестве фильмов. Среди них “В поисках капитана Гранта”, “Трое в лодке, не считая собаки”, “Елки 1914”. Также он принимал участие в съемках таких сериалов, как “Мастер и Маргарита”, “Улицы разбитых фонарей”. Актер трудился на киностудии “Ленфильм”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.