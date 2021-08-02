Банк «Зенит» может всё?

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2 августа 2021, 16:00 Николай ПАРАТУНИН

Фото из открытых источников

Про этот громкий и финансово крупный корпоративный скандал в банковской сфере писали все ведущие деловые СМИ. Ещё бы – пожалуй, впервые в истории банк не только отказался выполнять законные требования акционера по праву принудительного выкупа акций, но ещё и в дату выкупа предъявил акционеру, посмевшему потребовать выкупа акций, «ответку» на аналогичную сумму.

То, что это именно «ответка», не скрывает и сам банк: «Выкупать акции «Зенита», принадлежащие Шишкиной, банк до окончания судов не намерен». «Решение суда о взыскании с Т.П. Шишкиной 875 миллионов рублей подтверждает позицию банка о недобросовестности действий данного акционера и будет использовано в судебных процессах в отношении её требований о выкупе акций», – цитирует пресс-службу банка деловая газета «Бизнес Online».

Интересно, что то же самое издание, комментируя в прошлом году только-только разгоравшийся конфликт, оценивало такой ход банка весьма скептически: «Опрошенные «Бизнес Online» юристы отмечают: закон об акционерных обществах чётко защищает права миноритарных акционеров».

«У банка отсутствуют основания для отказа от обязательного выкупа акций. Закон не предусматривает таких причин, как обращение общества в суд с заявлением о возмещении ущерба. Тем более что акционер, которому банк отказывает в выкупе акций, не является ответчиком по данному спору. В связи с этим даже удовлетворение иска банка о взыскании ущерба с физического лица не освободит банк от обязанности выплатить акционеру стоимость акций», – говорит казанский юрист Тагир Назыров.

«Но судам ничего не мешает уйти от формализма», – говорит старший юрист юридического агентства «Юнэкс» Рушан Маликов.

Если нельзя, но очень хочется, то можно

В реалии же действительно судам на данном этапе ничего не помешало «уйти от формализма», и все иски «Зенита» к госпоже Шишкиной были подтверждены решениями судов первой инстанции, по одному делу – ещё и апелляции. И что-то нам подсказывает, что могут устоять они и во всех дальнейших вышестоящих судебных инстанциях. И дело тут не только в том, что банк «Зенит» – это «Татнефть», пятая в России по объёму добычи нефти нефтяная компания. Но о других нюансах нашей уверенности чуть позже. Лучше всего, почему так происходит, когда более крупная рыба всегда съест маленькую, сказала (вернее, написала) сама возмутительница спокойствия в жалобе в Девятый арбитражный апелляционный суд на решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-81401/20 от 02.07.2021:

«Подобные решения суда формируют у общества впечатление, что любое лицо, если у экономически мощной организации имеется конъюнктурная необходимость его наказать, может быть привлечено к ответственности в любой сумме, а очевидное отсутствие доказательств (причастности к ущербу) не будет тому препятствием – оно будет прикрыто сомнительными произвольными наукообразными суждениями, искажающими как принципы судопроизводства, так и судебную практику».

И это, увы, не голословное утверждение. Вот цитата из этого решения:

«По результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства. Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом при оценке доказательств суд считает необходимым в настоящем споре применить пониженный стандарт доказывания именно для истца (банка «Зенит». – Прим. «АН»), тогда как к ответчику более высокий стандарт доказывания (здесь и далее выделено «АН»)».

Суд написал такое после того, как Шишкина уже предоставила суду официальные документы и заключение кипрских юристов, которые упрямо говорят о её бенефициарном владении только одним из заёмщиков и только с 2016 г., когда этот заёмщик уже 6 лет как не кредитовался банком, а также содержат сведения о том, что ранее у заёмщика был другой бенефициар. К иным трём заёмщикам Шишкина никогда никакого отношения вообще не имела.

«Банк, владея всей информацией, так и не смог доказать, что мой доверитель влияла на выдачу хотя бы одного спорного кредита во время работы в банке, и уж тем более после увольнения в 2014 году (после этого банк ещё 3 года кредитовал заёмщиков даже после смены руководства банка). Решения о многочисленных кредитах в банке «Зенит» в течение 10 лет принимались по установленным в банке процедурам и без какого-либо участия ответчика, чему в материалах судебных дел имеются конкретные доказательства. Г-жа Шишкина кредиты не одобряла, договоры не подписывала, указаний о выдаче не давала, кредитные подразделения не курировала и главное – активов заёмщиков Шишкина не выводила и не присваивала, материалами дела и судом таких фактов не установлено, а будь это действительно так, доказать банку вывод активов в пользу ответчика не составило бы труда даже при пониженном стандарте доказывания, так как счета всех компаний заёмщиков и офшорных компаний обсуживались именно в банке «Зенит» и банк представлял в дело множество различных выписок по счетам своих клиентов, правда, не относящихся к предмету доказывания, показывая своё могущество во владении информацией. Мало того, мы документально показали в суде, кто пофамильно и в чьих интересах контролировал финансовые потоки иностранных компаний, как указанных, так и не указанных в решении суда. В суде банк вспомнил о налоговой проверке 2016 года, суду был предъявлен акт ФНС о налоговой проверке банка, где установлено, кто и каким образом осуществлял контроль. А в решение судьёй без критического анализа и оценки ряда доказательств лишь скопирована позиция истца», – рассказывает «АН» защитник г-жи Шишкиной Кирилл Балакин.

«Зенит» более Юпитер, нежели г-жа Шишкина

«Фактически располагая информацией и организационными ресурсами, истец своим поведением в ходе рассмотрения дела препятствовал установлению обстоятельств спорного кредитования, скрывал документы, однако суд проявил к нему, к сильной и информированной стороне, необоснованное снисхождение, поставив его в привилегированное положение относительно другой стороны спора и освободив его от доказывания по иску на очень нескромную сумму.

Таким образом, банк осознанно обратился в суд с бездоказательными обвинениями ответчика, которые суд без законного основания признал достаточными только потому, что истец – слабая сторона спора», – пишет в своей жалобе, указанной выше, г-жа Шишкина.

Если уж в Москве принимаются такие странные решения, то что говорить про Татарстан – там в деле №А65-10351/19 о банкротстве ООО «Тат Иммобилен» республиканский арбитражный суд поддержал исковое заявление ООО «РНГО» (подконтрольно ПАО «Татнефть») и привлёк к ответственности Журавлёву (бывший директор общества) и Шишкину (бенифициар участника) в размере 324 132 057, 34 руб. (определение от 04.02.2021). Как видно из судебных документов, суд посчитал, что ответчики Журавлёва и Шишкина якобы не организовали работу банкрота по возврату кредита, хотя ответчики указывали на фактическое отсутствие у общества активов на момент, когда они стали иметь отношение к обществу, то есть ответственность настигла их независимо от причастности к убыткам. Апелляционные жалобы на это решение Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре, также ожидаемо, оставил без удовлетворения.

В этом деле есть интересные совпадения по хронологии, отмечает Кирилл Балакин.

Во-первых, иск ООО «РНГО» (как и иск Тищенко) поступил в суд одновременно с наступлением срока выкупа акций банком. Во-вторых, «29 января 2021 г. РНГО обратился в арбитражный суд с заявлением принять обеспечительные меры в виде ареста всего имущества ответчиков Журавлёвой Н.В. и Шишкиной Т.П. в пределах 324 млн рублей. Что сразу судом было сделано, правда, за исключением денежных средств в сумме прожиточного минимума в Татарстане. А накануне решением Центробанка России главу «Зенита» Тищенко оштрафовали по ст. 15.20 КоАП РФ («Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами». – Прим. «АН»), – рассказывает Кирилл. – Иск к тому времени рассматривался уже более 8 месяцев. Иначе чем как местью это не объяснить. РНГО является агрегатором плохих активов банка «Зенит», и кому, как не ему, знать, что этот кредит был фиктивен. «Тат Иммобилен» кредитом даже не пользовался и по факту вернул его банку в тот же день в оплату «приобретённого» у банка другого плохого актива (права требования к проблемному заёмщику). Кредит в цепи сделок был всего лишь схемой помощи банку для ухода от резервирования 2 млрд рублей. Мы в суде показали все документы и схемы, но кто нас слушал? Ведь всем понятно, что оба дела – банальная месть огромной махины миноритарному акционеру, посмевшему заявить о своих правах».

Отменить штраф ЦБ РФ председателю правления банка «Зенит» г-ну Тищенко до сих пор не удалось (копии решений по жалобам Тищенко есть в распоряжении редакции).

После того как «Зенит» в мае 2020 г. отказался осуществлять обязательный выкуп акций и предъявил иски к Шишкиной, в августе 2020 г. в Арбитражный суд города Москвы поступили два иска к банку от ООО «Даником» (владеет 3% акций ответчика) (дело №А40-136628/2020) и компании «Гейтхилл Лимитед» (владеет 3,4% акций «Зенита») (дело №А40-136228/2020). Опять же удивительно, но вполне ожидаемо, что суду первой инстанции в обоих случаях потребовался почти целый год, чтобы принять решения об удовлетворении исков, тогда как Банк России, учитывая общественную значимость допущенного правонарушения, уже в ноябре 2020 г. привлёк к административной ответственности за невыкуп акций у акционеров банк «Зенит», а позднее ещё и его председателя Тищенко. А ведь дальше будут апелляция, кассация, вторая кассация, и мы не сомневаемся, что эти дела по инстанции будут проходить гораздо медленнее, чем дела с «ответкой» банка.

«Обращают на себя внимание ещё несколько удивительных случайностей. Председатель московского суда – бывший председатель Арбитражного суда Татарстана, базового региона «Татнефти». В московском суде 200 судей, однако дело по иску ООО «Даником» к банку о выкупе акций попало в августе 2020 г. именно к судье Литвиненко, после попадания к ней же иска Тищенко к Шишкиной в мае 2020 года. Большинство дел в столичном арбитраже рассматривается в одном заседании и за 10 минут, наши же волокитят второй год. Можно верить в чудеса, но концентрация случайностей запредельная», – удивляется Кирилл Балакин.

Крупная рыба с крупной судебной поддержкой

А теперь обещанное ранее – почему банку «Зенит» так везёт в этих делах с г-жой Шишкиной.

В распоряжении редакции имеются документы, после просмотра которых может сложиться впечатление, что один из высокопоставленных руководителей высшего звена судебной власти в РФ, возможно, причастен к внепроцессуальному вмешательству в принятие ряда судебных решений по гражданским делам в пользу лиц, интересы которых представляет и доход от которых получает его сын. Лица эти по случайному совпадению, конечно, аффилированы с ПАО банк «Зенит», ООО «УСТ-офисная недвижимость», ООО «РНГО». Интересы этих лиц в судах по доверенностям представляют десятки профессиональных адвокатов и – одновременно – сын нашего высокопоставленного представителя судейского корпуса. Например, по делу А40-169789/19 по иску ООО «Даником» к ООО «УСТ-офисная недвижимость» о взыскании свыше 797 млн рублей задолженности по договорам займа ООО «УСТ-офисная недвижимость» также привлекло для защиты адвокатов. И тем не менее ответчика в суде не стесняется представлять ещё и сын.

Рассмотрение всех ранее перечисленных споров сопровождается теми или иными аномалиями. Изложенные в пояснительной записке доверенных лиц Шишкиной Т.П. факты (копия есть в распоряжении редакции) не характерны для рассмотрения большинства гражданских дел и имевшие место в разных судах, по мнению авторов записки, не могут объясняться простым стечением обстоятельств, а возможно, являются следствием именно грубого и постоянного вмешательства в работу судов.

В то же время согласно размещённым на сайте ФНС данным отчётности за 2020 г.: расходы ООО «РНГО» на оплату услуг выросли в 4 раза и составили 321 млн руб., расходы ООО «УСТ-офисная недвижимость» на оплату услуг составили 162 млн рублей. Ещё расходы обществ на зарплаты составили 172 и 84 млн руб. соответственно.

Сам банк «Зенит» только на выплаты членам правления в 2020 г. потратил 100 млн рублей.

От редакции

Мы бы написали традиционный запрос председателю Верховного суда РФ, да вот только знаем, что ВС не комментирует незавершённые дела, да и информация о внепроцессуальном вмешательстве в работу судов носит предположительный характер, но ведь в этих делах и без этого полно «славных историй» о фиктивных кредитах во спасение банка или о том, кто на самом деле контролирует офшоры. Не зря тот же банк в рамках дела о кредитовании сначала заявляет суду ходатайство об истребовании за рубежом доказательств контроля ответчика над одним из офшоров, а позднее отзывает это ходатайство.

К сожалению, введённые из-за пандемии ограничения не позволили журналистам присутствовать на таких «особенных» процессах и осветить их перипетии более своевременно и объективно.

«АН» будут следить за ходом этого противостояния, так как всё ещё верят в справедливое и беспристрастное судебное разбирательство в России.

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