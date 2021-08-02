Врач из Красноярска: из-за нехватки денег используем хозяйственные дрели для трепанации черепа

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2 августа 2021, 15:25

Фото: pixabay

Российская медицина бьет все рекорды по абсурдности ситуаций. Врачи из Красноярска рассказали, что вынуждены использовать хозяйственные дрели для трепанации черепа, потому что местный Минздрав не готов выделять деньги на спецоборудование.

В эфире местного телеканала нейрохирург Игорь Гринев рассказал, что больница скорой медицинской помощи Красноярска испытывает огромные проблемы с медицинскими инструментами, медики уже несколько лет просят купить пневмотрепан, чтобы проводить операции, но чиновники отвечают, что в бюджете на это нет денег.

«Россияне давно привыкли, что в больницах просят приходить со своими одноразовыми пеленками, покупать лекарства и перевязочные материалы, теперь вот и дрель сразу придется готовить», - комментируют новость в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rus (@russian_politic_historic_)

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