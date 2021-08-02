Молодым учителям иностранных языков помогут интегрироваться в систему образования Москвы

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2 августа 2021, 12:36

Фото из открытых источников

На Городском семинаре управленческой навигации столичного Департамента образования и науки ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко рассказал о новой программе интеграции молодых учителей иностранных языков в систему московского образования. Он напомнил, что сегодня специалистов для столичных школ готовят МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ, МГПУ, Высшая школа экономики, МГЛУ и МГОУ.

По словам Реморенко, совершенствование системы научно-педагогического сопровождения учителей иностранных языков является одним из приоритетов для системы образования Москвы.

В числе нововведений ректор МГПУ отметил, открытый информационный ресурс с представлением видео-уроков, дистанционный центр методического консалтинга с действующими школьными учителями (непрерывный курс повышения квалификации), а также мониторинг дефицитов в области языкового образования.

Уже подготовлены: онлайн-курс «Молодой учитель иностранного языка для московского образования», серия программ для подготовки к форматам заданий Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам, PISA, ICILS, а также серия тренингов для подготовки к участию в профессиональных конкурсах и международных экзаменах для учителей.

Молодых учителей также должны заинтересовать тандем-конкурсы и летние школы с иностранными учителями. Не менее важным Реморенко назвал вовлечение студентов в корпоративные практики молодых учителей иностранного языка.

«Создаются очень хорошие возможности для наших учителей иностранных языков, и грех ими не воспользоваться. Все эти возможности, которые мы создаем в городе для сотрудников школ, для педагогов, прежде всего, имею фокусом внимания интересы каждого ребенка. Чем профессиональнее у нас будут кадры, чем подготовленнее будут наши педагоги, тем больше возможностей будет у наших ребят получить самое качественное образование», – отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.

Озвученные Реморенко нововведения призваны решить сразу несколько назревших вопросов: разобщенность учителей иностранных языков и отсутствие сервисов для их поддержки, различия в направлениях подготовки, а также недостаточную вовлеченность студентов разных вузов в проекты Московского центра качества образования, сертификацию «Московский учитель», конкурс WorldSkills, олимпиаду «Я – профессионал» и работу с «Московской электронной школой».

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