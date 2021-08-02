За что нам может мстить природа

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 12:24 Турана Гулиева,

Фото: meme-arsenal.com

О том, что сила природы велика, говорил еще Цицерон. Уходящие под воду дома. Удушающие лесные пожары и обгоревшие тела. Трещины на земле. Отмели. С каждым годом природа бушует все сильнее и сильнее. Что это? Месть природы за антропогенное зло? Или начало конца света, которое предвещают Мировые религии? «Аргументы недели» собрали истории самых нашумевших природных катаклизмов в мире.



Сибирские пожары

Самые продолжительные и страшные лесные пожары в России произошли на территории Сибири. Очаги возгорания были сконцентрированы в Бурятии, Красноярском крае, Якутии. Удушающий дым проник даже за пределы страны. Пожар охватил около пяти миллионов гектаров земли. За последние 20 лет сибирское возгорание считают самым масштабным. Причинами стали различные факторы. Одни из них – это антициклоны, повышение средней температуры в области за последние 20 лет и ветра с соседних регионов. По другой версии, причиной могло стать неосторожное поведение местных жителей с огнем. Также генеральная прокуратура выяснила, что в некоторых местах пожар был вызван искусственно, чтобы скрыть следы незаконной вырубки леса.

Последствия возгорания неутешительные. Непотушенный вовремя пожар охватил 1% лесных насаждений страны и привел к выгоранию пятнадцати миллионов гектаров земли. К тому же, был загрязнен воздух: из-за возгорания в атмосферу Земли было выброшено 200 тонн углекислого газа. Пожар в Сибири вызвал настолько резкий общественный резонанс, что на государственном уровне привел к пересмотру законов об охране леса.



Лесные пожары Австралии

За всю историю наблюдений лесные пожары периода 2019-2020 стали самыми масштабными в Австралии. Из-за сильной засухи, которая длится несколько месяцев и палящего солнца, там часто случаются лесные пожары. Один из них описан в книге «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу.



К одной из причин возникновения возгорания относят преднамеренные поджоги и глобальное потепление, в связи с которым средняя температура Земли увеличивается.

Самым катастрофическим фактором стало истребление стихией флоры и фауны Австралии. По оценкам экспертов, число жертв животных особей – от 400 млн до 1,25 млрд живых существ. Тысячи людей были вынуждены оставить свои дома, сотни остались без крыш над головой, десятки погибли. В результате пожара сгорело около 18 миллионов лесных насаждений.

Последствием стала отмена финального этапа чемпионата мира по ралли 2019, потому что стихия разгорелась именно там, где должны были пройти гонки.



Возгорания в Амазонии

2019-й охарактеризовал себя как год лесных пожаров. Третий по счету крупный пожар произошел в Амазонии (Бразилия). Причиной возгорания считается искусственная деятельность человека. Эксперты провели расследование и пришли к выводу, что во время пожара лес вырубался интенсивнее, чем до пожаров. После проведенных разбирательств президентом страны был уволен генеральный директор института космических исследований за пособничество иностранным службам.



Наводнение в Германии

Летом 2021 года в разных странах мира произошло наводнение. В том числе в Украине и Грузии. Самым сильным бедствием наводнение стало в Германии. Стихия разбушевалась на западе страны, более сотни людей погибли, сотни домов находятся в разрушенном состоянии. Тысячи человек в Северном Рейне остались без электроснабжения. Стихия привела к колоссальным ущербам, которые требуют огромных сумм для восстановления.





Вырубка леса, неосторожное поведение с огнем – человек стал слишком небрежным по отношению к природе. И, возможно, это ее ответ.

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