Собянин: Советский Генплан должен быть заменен на обновляющийся мастер-план

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 12:16

Фото из открытых источников

Москва не откладывает, а, наоборот, ускоряет реализацию крупных городских проектов во время пандемии. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью изданию РБК.



«Мы не откладываем практически ничего (крупные проекты), наоборот, ускоряем. В начале года приняли решение об ускорении строительства метро, в первую очередь Большой кольцевой линии. Мы должны были ее закончить в 2023-2024 годах. Теперь сконцентрировали ресурсы и закончим в основном в 2022 году <...> Другие важнейшие инфраструктурные проекты, здравоохранение и образование мы тоже не останавливаем. Недостающие ресурсы занимаем на рынке», - сказал Сергей Собянин.



Он сообщил, что сейчас работа идет и по ряду стратегических проектов, касающихся в том числе развития спорта, культуры, общественных пространств.



«Комплексное обустройство московских улиц и районов. Поддержка экономики и создание качественных рабочих мест. Социальная поддержка людей старшего поколения и других групп москвичей, которым требуется помощь», - отметил приоритеты работы столичных властей мэр Москвы.



Сергей Собянин также сообщил о разработке нового мастер-плана развития Москвы.



«В действительности генплан - это советская кондовая история. Почти нигде в мире никто ничего подобного не делает <...> В реальной жизни все очень динамично. Например, у нас 17 тыс. га промзон. По генплану это промзоны. Но половина из них точно никакие не промзоны. Там помойки, из которых надо что-то полезное делать. И заводские территории стране не нужны в таком объеме. Лучше видеть стратегию, разработать мастер-план. Он действительно необходим. И нужно над ним работать. Но, опять же, это не документ, а процесс. Процесс обсуждения, осмысления, куда мы двигаемся», - подчеркнул столичный градоначальник.



Отвечая на вопросы о современных видах городского транспорта, Собянин отметил запланированный запуск речных трамвайчиков, а также прокомментировал появление в столице электросамокатов.



«В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность. Конечно, электросамокаты, которые порой управляются безбашенной молодежью, вызывают дискомфорт. Но такой же дискомфорт для автомобилистов вызывают мотоциклисты и велосипедисты. Так происходит во всем мире. Это всегда конфликт. И его надо регулировать. Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать - это бессмысленно», - пояснил мэр столицы.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости