Собянин рассказал о взаимодействии городских служб и бизнеса во время пандемии

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2 августа 2021, 10:55

Фото из открытых источников

На поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 млрд руб. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью изданию РБК.



«На поддержку граждан и бизнеса мы уже потратили около 100 млрд руб. Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции. Если ситуация требует, мы эти меры поддержки продлеваем. И даже кое-что новое вводим, например, для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования», - сообщил мэр столицы.



По словам Сергея Собянина, в период борьбы с эпидемией взаимодействие с частным бизнесом выстраивалось без единой проблемы.



«Я не помню, чтобы кто-то отказал. По нашей просьбе отправляли самолеты, сами привозили все, что нужно, со всего света», - подчеркнул мэр.



Мэр Москвы отметил, что доволен тем, как городские службы проходят испытание.



«Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», - рассказал Сергей Собянин.



Он считает, что в этом заслуга не только здравоохранения, но и всех городских служб.



«Если бы у нас не было мощных систем капитального ремонта, мы бы за месяц не перепрофилировали больницы и не открыли новые госпитали. Если бы не было строительного комплекса, мы никакого Вороновского бы не построили, Коммунарку бы не построили. Если бы не было экономического комплекса, мы бы не обеспечили огромные объемы закупок санитарных масок, халатов и прочего», - подчеркнул Сергей Собянин.





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