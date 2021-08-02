Эксперт Лукацкий перечислил причины роста числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 11:10

pixabay.com

Алексей Лукацкий, являющийся экспертом по информационной безопасности, высказался о предоставленной МВД статистике, в соответствии с которой по итогам января-июня текущего года на российской территории наблюдался рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий на 20,3%. Ведомство проводило сравнение показателя с таким же периодом 2020 года.

Эксперт подчеркнул, что рост может быть обусловлен самыми разными событиями. Речь идет в том числе об улучшении раскрываемости преступлений в этой сфере и росте числа преступлений, доводимых до суда, когда преступников не наказывают.

По словам Лукацкого, в последнее время по новой статье в Уголовном кодексе, касающейся обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, было инициировано большое количество очередных уголовных дел, которые в минувшем году не отмечались. Это также сказалось на статистике. Эксперт добавил, что “в условиях увеличения проникновения информационных технологий в нашу жизнь число противоправных поступков, связанных с этими технологиями, растет”. Это тоже будет влиять на статистические данные, пишет RT.

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