Собянин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на экономику Москвы

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2 августа 2021, 10:44

Фото: pixabay.com

Пандемия COVID-19 обошлась экономике города более чем в 600 млрд руб. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью изданию РБК.



«Мы недополучили 200-250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу»,- сообщил мэр столицы.



По его словам, пандемия коронавируса обошлась экономике города более чем в 600 млрд руб.



«И мне кажется, что ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере у нас. Для всех нас это главная тема - политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился»,- отметил Сергей Собянин.



Мэр Москвы подчеркнул, что в гораздо в большей степени коронавирус влияет «на внутреннее самоощущение и самочувствие».



«Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива»,- добавил Сергей Собянин.





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