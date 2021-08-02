Власти Афганистана выразили готовность провести вакцинацию от COVID-19 населения в контролируемых талибами регионах

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2 августа 2021, 10:35 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Руководство Афганистана готово привить от COVID-19 людей, которые проживают в регионах страны, находящихся под контролем боевиков “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Этой информацией поделился Калямуддин Шинвари, старший советник афганского президента.

Он заявил о беспристрастности Минздрава Афганистана в вопросе предоставления медпомощи жителям регионов, контролируемых талибами. Об этом официально сообщало это ведомство.

По словам Шинвари, на подконтрольные талибами территории прибудут специальные команды, которые займутся вакцинацией населения, если представители этого радикального движения создадут нужные предпосылки и условия. “Так как талибы - вооруженная группировка, то вопроса о медицинских услугах с ними не стоит”,- добавил он.

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