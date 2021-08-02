Синоптик Позднякова рассказала, что в Москве в первую неделю августа ожидаются небольшие дожди различной интенсивности

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 10:15

pixabay.com

Второго августа в российской столице прогнозируется до плюс 28-30 градусов. В понедельник в Москве будет теплее, нежели вчера. Этой информацией поделилась Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро.

Она подчеркнула, что к вечеру Подмосковье будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. В связи с этим в столичном регионе могут пройти дожди и даже грозы. По словам специалиста, в ночь на 3 августа будет дождливая погода, однако теплая. Температура составит плюс 16-18 градусов. Во вторник ожидается до плюс 26-28.

Позднякова отметила, что в середине текущей недели в темное время суток будет от 10 до 15 градусов тепла, а в дневные часы - от плюс 20 до 25. Она добавила, что лишь в четверг на неделе не будет осадков, пишет RT.

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