Медики утверждают, что 63 процента населения России больны гепатитом А. В зоне риска - Северный Кавказ и Поволжье

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2 августа 2021, 10:33 Источник: Говорит Москва

Фото: pixabay.com

Российские медики утверждают, что 63% населения страны больны гепатитом А. Такое высокое количество заболеваний говорит о низком качестве жизни людей и плохой воде в регионах.

«Гепатитом А болеет значительная часть, 63%. Вирусные гепатиты А и Е отличаются от вирусных гепатитов B, C и дельта. Принципиально по-другому они передаются, через воду, пищу и грязные руки»,- сообщил гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ им. Логинова Сергей Бацких.

А значит, гепатит А неслучайно называют «болезнью грязных рук», но даже если вы следите за гигиеной, это еще ничего не значит, потому что вода – сама по себе источник заражения. Точнее проблемы с очистными сооружениями. Поскольку самые крупные вспышки инфекции вызывались вирусом из фекальных масс, попавших в водопровод. Эксперты отмечают, что пик заболевания приходится на регионы с проблемами водоснабжения, в частности, речь идет о Северном Кавказе и Поволжье.

Бацких подчеркнул, что это заболевание не самое страшное из вирусных гепатитов, но относиться к нему стоит серьезно. «После инкубационного периода, который может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель, развивается острый вирусный гепатит А. Симптоматика довольно яркая: в подавляющем числе случаев развивается желтуха, присутствует недомогание, температура, снижение аппетита, иногда бывает отвращение к курению, диарея. Больной чрезвычайно заразен»,- добавил он.

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