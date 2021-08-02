В Приморье прибыла первая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 5088 доз

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2 августа 2021, 09:36 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территорию Приморья доставили вакцину от коронавирусной инфекции “Спутник Лайт” в количестве 5088 доз. Данная информация поступила от регионального правительства.

Отмечается, что поступивший препарат распределят между 41 медицинским учреждением. На сегодняшний день жителей Приморья прививают такими вакцинами, как “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”.

Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко подчеркнула, что однократной вакцинации поступившим в край препаратом подлежат граждане через полгода после выздоровления от коронавируса. Кроме того, речь идет о вахтовиках и жителях Приморья, которые ранее не вакцинировались и собираются на отдых или в командировку. Она добавила, что всем прочим гражданам предстоит пройти первичную вакцинацию “Лайтом”.

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