В Приморье прибыла первая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 5088 доз

На территорию Приморья доставили вакцину от коронавирусной инфекции “Спутник Лайт” в количестве 5088 доз. Данная информация поступила от регионального правительства.
Отмечается, что поступивший препарат распределят между 41 медицинским учреждением. На сегодняшний день жителей Приморья прививают такими вакцинами, как “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”.
Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко подчеркнула, что однократной вакцинации поступившим в край препаратом подлежат граждане через полгода после выздоровления от коронавируса. Кроме того, речь идет о вахтовиках и жителях Приморья, которые ранее не вакцинировались и собираются на отдых или в командировку. Она добавила, что всем прочим гражданам предстоит пройти первичную вакцинацию “Лайтом”.
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