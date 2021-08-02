Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

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2 августа 2021, 09:13 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в понедельник, 2 августа, поздравил военных с Днем ВДВ. Обращение к личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в рядах прославленных ВДВ всегда служили сильные духом люди, обладающие несгибаемым характером и братской сплоченностью. Владимир Путин подчеркнул, что они грамотно и оперативно решали в самых сложных ситуациях ответственные задачи, проявляли мужество, дерзость и отвагу, демонстрировали пример беззаветной преданности своей Родине.

Президент России обратил внимание на то, что нынешнее поколение солдат и офицеров с глубоким уважением относится к ветеранам и чтит патриотические традиции, которые они заложили.

"Желаю вам успехов и всего наилучшего. Еще раз с праздником!" – заключил Владимир Путин.

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