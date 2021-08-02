Южноуральским родителям стали поступать «школьные» выплаты

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2 августа 2021, 08:53 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

По поручению президента Владимира Путина перечисление средств начато досрочно.

Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», 2 августа семьи региона начали получать «школьные» выплаты в 10 тысяч рублей. Напомним, что единовременная выплата была анонсирована в Послании президента России Владимира Путина. Она предусмотрена для детей от 6 до 18 лет.

Ранее планировалось, что выплаты будут поступать с 16 августа, однако затем было решено ускорить процесс, чтобы родители могли спокойно подготовить детей к новому учебному году.

Как прокомментировала изданию челябинка Мария Лощина, ей выплата на ребенка поступила сегодня утром. Заявление она заполнила через портал Госуслуг. Семья планирует потратить деньги на одежду и тетрадки. «В нынешнее время очень приятная поддержка для родителей», — добавила Мария Лощина.

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