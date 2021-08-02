24% южноуральцев ходят на работу больными

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 08:49 Анна Семенова

Четверть челябинцев не могут оставить работу даже во время болезни. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Среди самых самоотверженных профессий – бухгалтеры, маркетологи и топ-менеджеры

Болезнь работе не помеха. Так считает четверть опрошенных жителей Челябинской области. Статистику приводит сайт Полит 74 со ссылкой на данные сервиса hh.ru и страховой компании «Росгосстрах жизнь».

Оказалось, что даже получив официальный больничный, 9% наших земляков продолжают работать из дома, а 24% - ходят на работу. Среди самых «незаменимых» профессий оказались бухгалтер, маркетолог, пиарщик, а также топ-менеджер.

Но большинство жителей Челябинской области все же ответственно подходят к своему здоровью и получив листок нетрудоспособности сидят дома, забыв о рабочих вопросах. Таких оказалось 68%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости