24% южноуральцев ходят на работу больными

Среди самых самоотверженных профессий – бухгалтеры, маркетологи и топ-менеджеры
Болезнь работе не помеха. Так считает четверть опрошенных жителей Челябинской области. Статистику приводит сайт Полит 74 со ссылкой на данные сервиса hh.ru и страховой компании «Росгосстрах жизнь».
Оказалось, что даже получив официальный больничный, 9% наших земляков продолжают работать из дома, а 24% - ходят на работу. Среди самых «незаменимых» профессий оказались бухгалтер, маркетолог, пиарщик, а также топ-менеджер.
Но большинство жителей Челябинской области все же ответственно подходят к своему здоровью и получив листок нетрудоспособности сидят дома, забыв о рабочих вопросах. Таких оказалось 68%.
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