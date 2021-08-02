Жители Якутска задыхаются от горящих лесов, смог и горечь стоят в воздухе

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 09:06

Фото: globallookpress.com

За последние десять дней в Якутии сгорел 1 миллион гектаров леса. Сейчас там тушат 600 тыс. гектаров леса, еще на 1 миллионе работы по прекращению огня не ведутся, так как власти объяснили, что это экономически невыгодно.

По официальным данным, площадь возгораний в Якутии превысила 1,6 млн. гектаров. Впрочем, местные жители относятся к официальным данным скептически. Пользователи соцсетей утверждают, что цифры занижены минимум в два раза.

Между тем город задыхается. Дым от горящих лесов сильной пеленой затягивает Якутск, жители жалуются, что им трудно дышать, они ощущают сильную горечь во рту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолий Водопьянов (@veter.peremen.ru)

А тем временем Россия продолжает оказывать Турции «всестороннюю помощь» в тушении пожаров и готова выделить еще 5 самолетов. Журналисты выяснили, что такая помощь обходится Турции в 24 млн. долларов. Контракт на поставку самолетов-амфибий идет через фирму азербайджанского бизнесмена по завышенным ценам, при этом местные авиакомпании, владеющие пожарными самолетами, проигрывают торги.

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