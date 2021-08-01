Представитель Службы охраны госграницы Литвы Мишутис: Если нелегалы раньше переходили границу ночью, то теперь круглые сутки

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1 августа 2021, 21:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: zanedeliu.lt

Нелегальные мигранты продолжают нескончаемым потоком «просачиваться» из Беларуси в Литву. Пограничники работают не покладая рук…

1 августа – тяжелый день у литовских пограничников: с полуночи до 13 часов было задержано 216 нелегалов. Если поток не прекратится, то до ночи могут задержать до 400 человек.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис заявил СМИ, что «никакой системы у нелегалов не осталось: если раньше они переходили границу только ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток».

А какая ситуация с нелегалами в Латвии?

Спокойной ее можно назвать с большим трудом: Латгалия имеет границу с Беларусью, и латвийские пограничники уже задержали 11 человек.

Правительство Латвии пока в раздумьях…

А вот латвийцы активно высказывают свое мнение!

«Получили свободу и независимость? «И все флаги в гости к нам!» Пустить аборигенов в Европу – сильно! То ли еще будет! Где родился, то там и пригодился! Зачем они нам?»

«Это просто хулиганы! Им люди еду готовят, а они ее выливают и гадят в термосы! Слишком толерантны мы! А слабо эти термосы с д@м не мыть, а залить их водой вместо очередной порции еды? А пока не сожрут это, то другого им не предлагать!»

«Что за и@ы письмо написали в наш Сейм, что надо принимать беженцев?! Мол, там выдающиеся архитекторы, лидеры бизнеса!!!! Да, уже спешат к нам эти выдающиеся деятели! Уважаемые латвийцы, а в ваших подъездах не поселились эти людоеды еще?»

«Что сейчас говорить? Говори или нет, а все мы получим от них по фейсу «цепелиной» (национальное блюдо Литвы)»

« Дождались светлого часа! Если и так дальше пойдет, то нацики обниматься с русскими будут на 9 мая!»

«Кого мы там ждем? Кого г-жа Голубева (глава МВД Латвии) ждет? Лидеров бизнеса, выдающихся людей??? Получите! Уже 11 выдающихся, профессоров, лидеров переползли границу! Ждем новой партии…»

«А что же так переполошились? «Друзей» надо принимать! Недавно жителей Беларуси приглашали в Латвию…Вот и получите мусульманских друзей! Она нам клубнику соберут… Да и латышские девушки любят подобных! Главное – не русские! А мы посмотрим…»

«У меня предложение!!! Самолетами, поездами, автобусами, бобиками доставляем африканцев, иракцев, ливанцев в Беларусь! Что им в «райской» Прибалтике делать?»

«Наконец-то увидят наши патриоты, как выглядят мигранты, а то привыкли к русским лицам! А как нагадят около Милды, то красота будет! И что нацики тогда скажут?»

«Творческая «элита» Латвии всегда гадила друг другу и соседям… От нас в большую Европу сложно нелегалам попасть, но еще пару «финтов» Стакиса-Ринкевича (речь идет о снятии флага Беларуси в Риге) и мигранты освоят и этот сложный путь!»

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