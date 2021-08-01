На лотерею для вакцинированных в Латвии потратят 1, 218 миллиона евро

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1 августа 2021, 19:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Sputnik / Виталий Белоусов

Правительство Латвии подумывает ввести лотерею для вакцинированных против коронавируса. На это собираются потратить 1, 218 миллиона евро.

Зачем же нужна такая лотерея?

Все дело в том, в Латвии один из самых низких показателей охвата населения вакцинацией. Жители страны особо не спешат делать себе прививки. В чем причина? Видимо, не доверяют, как самой вакцинации, так и речам представителей Министерства здравоохранения Латвии.

Но вернемся к лотерее. Правительство планирует, что лотерея будет организована в форме еженедельных и финальных розыгрышей. Предусмотрено несколько видов: в еженедельном розыгрыше смогут принять участие пять человек – по одному из каждого региона, для которых будут разыграны пять денежных призов – 2500, 5000, 10 000 евро.

Более того, каждую неделю будет разыгрываться 150 денежных призов по 100 евро.

«Лотерею будем проводить каждую неделю на протяжении трех месяцев, и мы очень надеемся, что сможем делать уже в конце августа»,- заявил глава Минздрав Латвии Даниэль Павлютс.

Какие опасения у латвийцев насчет вакцинации?

Видимо в том, что нет четкой информации о ней! Какие побочные эффекты после вакцинации могут быть? Кто ответит за «летальные» случаи, если такие будут? Насколько проверена специалистами вакцина?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к латвийскому нейрохирургу, профессору Игорю Аксиксу:

«Я думаю, что каждый человек должен сделать для себя выбор – вакцинироваться или нет. Я понимаю, что прошло недостаточно времени, чтобы полностью изучить вакцины от коронавируса… Возможно, следует уделять больше внимания информации. Данные вакцины созданы для того, чтобы облегчить заболевание, если такое произойдет. Я выбрал для себя вакцинацию. Есть два варианта: заболеть и, возможно, не выжить или же привиться, чтобы течение болезни, если возникнет, прошло в легкой форме. Я выбрал второе. Моя семья выбрала вакцинацию. Увы, пока другого выбора нет! У меня не было побочных эффектов: немного поболела рука в месте укола. Возможно, что у других людей есть и другие побочные эффекты. Но медицина не стоит на месте: проводятся исследования, вакцины изучают».

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