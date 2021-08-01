К радуге Балтийского прайда добавили и другие цвета

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1 августа 2021, 18:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совершенно официально к «традиционной» ЛГБТ-радуге добавлены и новые цвета – BLM и трансгендеров. Такое «распоряжение» пришло из США.

Новые цвета добавлены согласно последним веяниям идеологии инклюзивности, гендерного равенства и поддержки расовых меньшинств.

Балтийский прайд стартует 2 августа в Риге в 12 часов под лозунгом «Пока мы все не равны!»

Что известно о добавленных новых цветах?

Впервые ЛГБТ-флаг с новыми цветами появился в Филадельфии. Черный и коричневый цвета, должны символизировать ЛГБТ-людей с небелым цветом кожи. Но организаторы «прайда» в Латвии пошли дальше м добавили в официальную символику цвета трансгендеров.

Интересный факт, что данное мероприятие в Риге спонсирует Swedbank. Более того, банк распространяет посты в соцсетях, где иллюстрирует флаг с тем же набором цветов, что и «классический» ЛГБТ, но к нему добавлены черный, коричневый и цвета флага трансгендеров. Кстати, и призывает другие банки поступить так же.

Организаторы Балтийского прайда планируют более 40 мероприятий, но, видимо, этого мало: приглашают всех желающих 7 августа устроить праздник у себя дома… Это касается не только латвийского ЛГБТ-сообщества, но и представителей сексуальных меньшинств по всему миру.

Новый флаг ЛГБТ в период Балтийского прайда, разумеется, будет развиваться целую неделю над «домом прайда».

Хотелось бы напомнить, что 2 августа – традиционный день ВДВ…

Лично меня, как журналиста, очень интересует вопрос, а Рижская Дума «приложила ли» финансово руку к шествию по Риге?

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии депутата РД Олега Бурова:

«Нет, РД ничего для Балтийского прайда не оплачивает. Они сами, из других, источников оплачивают шествие, мероприятия. Какое мое мнение насчет Балтийского прайда? Уж точно, что за их автобусом бежать не буду! Я человек традиционных отношений: у меня крепкая семья, супруга, дети, внучка. Для меня важен союз мужчина и женщина. Вы спрашиваете, а почему допустили такое шествие аж целую неделю? Если бы запретили, то организаторы пошли бы в суд и те, кто «не разрешил» проиграли бы. Такое время – демократическое и свободное во взглядах. Я думаю, что люди сами должны решать, что для них семья, отношения… Право выбора должно быть… Но я повторяю, что для меня важна традиционная семья!»

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