Аргументы Недели Общество 13+

Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь

, 17:37

Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
Собор Рождества Пресвятой Богородицы Коневского монастыря, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в субботу, 31 июля, посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере.

Монастырь, построенный в начале XIX века, был разрушен и находился в плачевном состоянии.

В 2016 году Владимир Путин посетил Коневец и дал поручение восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери. К настоящему времени обитель восстановлена.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью