Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь

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1 августа 2021, 17:37

Собор Рождества Пресвятой Богородицы Коневского монастыря, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в субботу, 31 июля, посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере.

Монастырь, построенный в начале XIX века, был разрушен и находился в плачевном состоянии.

В 2016 году Владимир Путин посетил Коневец и дал поручение восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери. К настоящему времени обитель восстановлена.

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