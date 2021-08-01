За время работы системы QR-кодов заболеваемость Covid-19 упала в два раза

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1 августа 2021, 17:01 Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Сергей Собянин сообщил, что в результате введения на три недели входа в заведения общественного питания только по QR-коду заболеваемость ковидом в Москве снизилась вдвое. В этот период жители столицы стали активнее вакцинироваться, а также меньше друг с другом контактировать.

Собянин объяснил, почему летом в Москве начался всплеск распространения коронавируса. Все дело в новом штамме «Дельта». «Вроде, в мае должно было все закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается. Объявили нерабочие дни на майские праздники. Снова ничего не заканчивается, наоборот – заболеваемость потихоньку растет, и в начале июня резко устремляется вверх. Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма «Дельта» подскочила с 2-3 до 80%», - рассказал мэр. Он отметил, что с новым штаммом Москва в итоге справилась.

По словам Сергея Собянина, смысл управленческой работы в пандемию – вовремя вводить и отменять ограничения. В июне в столице началась обязательная вакцинация 60% работников ряда сфер. Далее в кафе и рестораны перестали пускать без QR-кода. С 19 июля московские заведения могут сами решать, требовать ли его у посетителей или нет.

Столичный градоначальник сообщил, что для лечения заболевших было мобилизовано около 23 тыс. коек. «Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее – локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», - пояснил Сергей Собянин.

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