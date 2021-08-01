Учёные из Австрии перечислили факторы, которые способствуют появлению новых штаммов коронавируса

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1 августа 2021, 14:44 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Австрийские ученые заявили, что начало распространения новых вариантов SARS-CoV-2 пришлось на период после отмены ограничений в большинстве стран. Результаты исследования, проведенного специалистами под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии, появились на страницах научного журнала Scientific Report.

После построения эпидемиологической модели ученым удалось выяснить, что два фактора сказываются на риске появления мутаций. Речь идет о пороговом числе зараженных и доли привитого населения. Специалисты заявили о необходимости привиться от 60% населения.

Кроме того, исследователи призвали людей и далее пользоваться масками и придерживаться правил социального дистанцирования после прививки. Ученые заключили, что на сегодняшний день перемещение способствует инфицированию в связи с разными темпами вакцинации на планете. Ко всему прочему, из-за этого могут возникнуть новые опасные штаммы в популяции.

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