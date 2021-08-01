Аналитики сервиса OneTwoTrip перечислили наиболее бюджетные варианты поездки на поезде по России в августе

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1 августа 2021, 14:17

pixabay.com

Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, в какие города России граждане могут недорого отправиться на поезде в последний летний месяц текущего года. Так, бюджетнее всего из российской столицы на этом виде транспорта можно съездить в Белгород и Санкт-Петербург - 800 и 830 руб. соответственно.

Желающим отправиться в Нижний Новгород придется потратить сумму от 880 руб., в Казань - от 1160. Что касается Уфы, то поездка в этот город обойдется от 1480 руб.

Проживающие в Петербурге граждане могут приобрести билет в столицу России на сумму от 1000 руб. Поездка в Нижний Новгород и Белгород обойдется в 1630 и 1980 руб. соответственно, пишет RT.

Из Сочи поездка в Краснодар будет стоить 690 руб., Ростов-на-Дону - 1040. Жители Симферополя могут рассчитывать на бюджетную поездку в Севастополь. За железнодорожный билет придется отдать 710 руб.

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