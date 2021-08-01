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Владимир Жириновский сообщил, что он ещё в прошлом году сделал прививку «Спутником V»

, 13:04

Владимир Жириновский сообщил, что он ещё в прошлом году сделал прививку «Спутником V»
Фото: cоцсети

1 августа на встрече с молодыми активистами на форуме «Территория смыслов» Владимир Жириновский сообщил, что ещё в прошлом году поставил прививку вакциной «Спутник V» и в этом году уже прошёл ревакцинацию.

Политик считает, что надо резко наращивать темпы вакцинации, что позволит снять до нового года все коронавирусные ограничения. Жириновский отметил, что ЛДПР серьёзнее других фракций в Госдуме отнеслась к необходимым мерам гигиены, ношению масок и перчаток. Отвечая на тот же вопрос Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия» сообщил, что тоже сделал прививку «Спутником V» несмотря на высокий уровень антител после перенесённой болезни.

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