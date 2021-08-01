Влиятельный крымский ​ бизнесмен совершил наезд: женщина погибла, ребёнок в реанимации, двое легко пострадавших​

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1 августа 2021, 12:04 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото с места ДТП

И если так, то как теперь винить хорошего бизнесмена за отвратительный поступок?

31 июля 2021 дорогущий «Лексус» шпарил по обочине дороги в Евпаторию. Так шпарил, что получилась авария: женщина погибла, 11-летний ребенок в реанимации, еще двое пострадавших. В человеке за рулем «Лексуса» опознали Сергея БЕЙМА, владельца сети заправочных станций ТЭС.

Официально никакой информации нет. Это и понятно – машина не простая, и человек непростой и ситуация непростая.

А ситуация вдобавок запутана тем, что глава Крыма собрал благотворительный фонд из которого черпает выплаты автовладельцам, пострадавшим от крымских наводнений. В фонд по словам Сергея АКСЕНОВА накапало 180 000 000 рублей из кошельков как он их назвал представителей крымского «социально ответственного бизнеса». А ТЭС не капнул? Он же не дурак попадать в черный список не социально ответственных, поэтому конечно занес кому надо сколько нужно потому что он свой.

И вот у своего проблема.

А ведь несколько дней назад «Тойота-Камри» с номерами правительства Крыма уже петляла по обочине по той же дороге. И после этого вопиющего видео глава региона мог бы публично заявить – как он это любит – что впредь каждого за это будут возить в клетке по улицам Симферополя под сопровождение машин с мигалками. Это конечно вряд ли бы остановило всемогущий «Лексус», но АКСЕНОВ все равно такого заявления так и не сделал.

Кстати поведение «Лексуса» в очередной раз показывает, что социально ответственный он лишь в списках властей на взносы, а в остальном …

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