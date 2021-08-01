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В России за сутки подтвердили 22 804 случая заражения COVID-19

, 12:16

В России за сутки подтвердили 22 804 случая заражения COVID-19
pixabay.com

В России за истекшие сутки общее число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 22 804. С начала пандемии в стране подтвердили 6 288 677 случаев заболевания, отмечает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

В Москве выявили 2484 случая коронавирусной инфекции за 24 часа, в Петербурге - 1911, столичном регионе - 1658. За аналогичный период в России выписали после коронавируса 17 271 пациента, за весь период пандемии - 5 625 890.

В российской столице за сутки выписали 3475 пациентов, в столичном регионе - 1714, городе на Неве - 1700. Кроме того, за 24 часа в стране скончались 789 носителей COVID-19. В Москве, Петербурге и столичном регионе показатель составил 78, 67 и 32 соответственно.

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