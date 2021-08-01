SAGE: Вакцинация от COVID-19 сохранится «на долгие годы»

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1 августа 2021, 11:10 Источник: РИА Новости

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Людей будут прививать от коронавирусной инфекции в течение долгого времени. Такого мнения придерживаются британские эпидемиологи и вирусологи. Соответствующий материал содержится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Отмечается, что коронавирусы с малой долей вероятности исчезнут. В отчете также сказано, что качество принятых контрольных мер сказывается на числе мутаций патогена. Ученые из Соединенного Королевства полагают, что со временем будет наблюдаться снижение эффективности вакцинации. В связи с этим возникнет необходимость в ревакцинации.

“Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжелому течению заболевания со временем ослабнет”,- подчеркнули британские специалисты.

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