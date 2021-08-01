Синоптик Тишковец рассказал о ливнях и грозах в Москве 1 августа

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1 августа 2021, 10:18 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В российской столице 1 августа прогнозируются грозы, скоротечные ливни. Воздух прогреется в Москве до плюс 28 градусов. Этой информацией поделился ведущий сотрудник “Фобоса” Евгений Тишковец.

Он отметил, что в воскресенье в городе будет облачная погода с прояснениями. Грозы и ливни ожидаются во второй половине дня. Скорость юго-западного, южного ветра составит 4-9 м/с.

“Погода сегодня обусловится теплым сектором Атлантического циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии”,- сказал Тишковец.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в столице будет до 26-28 градусов, а по региону - 23-28. Синоптик добавил, что на юго-востоке местами воздух прогреется до 31 тепла.

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