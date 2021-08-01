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Власти отбирают магазины «Ветеран» у хабаровских предпринимателей

1 августа 2021, 10:04

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Или Скачайте свежий номер Недавний скандал с возможной передачей хабаровской сети магазинов «Ветеран» торговой сети «Близкий» разделила местных товаропроизводителей, в первую очередь, продовольственных товаров, на два лагеря: одни выступают за смену формата и модернизацию магазинов «Ветеран» и им подобных, другие говорят о «семи кругах ада», которые необходимо пройти, чтобы попасть со своей продукцией на прилавки гипермаркетов.

Напомним, из шести магазинов «Ветеран», расположенных в Хабаровске, два – на улице Шелеста и в переулке Клубный – было решено передать в пользование другим предпринимателям, расторгнув договоры с существующими арендаторами. В АО «Центр инновационных технологий», учредителем которого является мэрия Хабаровска, это назвали «оптимизацией».

«АО «ЦИТ» арендаторов на Шелеста, 81 попросил за неделю освободить помещения. И забрали магазин под свою структуру. Потом такая же ситуация произошла с магазином в переулке Клубный», - рассказала Татевик Карапетян, арендатор магазинов «Ветеран».

Сеть магазинов «Ветеран» была создана 21 год назад по инициативе губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. В те времена в регионе еще не было крупных ритейлеров, и «Ветеран» быстро стал площадкой для реализации товаров местного производства. При этом с арендаторами была достигнута договоренность о торговой наценке не более 5 %, что позволило держать достаточно низкий уровень цен.

Сегодня, по словам самих же предпринимателей, это договоренность не соблюдается – слишком многое поменялось за два десятка лет. Но при этом «Ветеран» остается одной из немногих площадок, где хабаровчане могут купить продукты местного производства: рыбу, мясо, торты, выпечку. Представить свою продукцию мелкий бизнес в крупных гипермаркетах практически не может.

«Для того, чтобы туда зайти, нужно семь кругов ада пройти. Есть позиции, которые абсолютно гипермаркеты не рассматривают: готовая кулинария, рыбная гастрономия – они не берут, так как это «скоропорт». По этой же причине не берут кремовые изделия, выпечку не берут в том объеме, который представлен в нашей сети. Ставят производителя в узкие рамки и диктуют свои условия, например, отпускную цену», - рассказала Татевик Карапетян.

Впрочем, не все предприниматели разделяют такую точку зрения. К примеру, владельцы тепличного комплекса «Восток» из Комсомольска-на-Амуре говорят о том, что конкурентный товар всегда найдет своего потребителя.

«С сетями нет никаких проблем, если есть нужный людям качественный продукт», - подчеркнул представитель агрокомплекса «Восток».

В Ассоциации участников развития Хабаровского края уверены: формирование региональной площадки для местных производителей просто необходимо, ведь не каждый может предоставить большой объем продукции, интересный для гипермаркета, а ярмарка выходного дня зависит от сезона.

«История с «Ветераном» в этом смысле очень показательна: конечно, как торговая площадка эта сеть себя изжила, необходимо кардинально что-то менять, но сама идея «Ветерана» - продукция напрямую от местных производителей – должна жить. Нам видится некий сетевой ритейлер, который смог бы в современных форматах торговли реализовывать продукцию именного местного производства. Причем, на таких условиях, чтобы каждый фермер – будь у него хоть сто килограммов продукции – мог прийти и сдать свою продукцию, а ритейлер уже «наводит красоту»: упаковывает, выставляет на прилавок», - прокомментировал председатель Ассоциации участников развития Хабаровского края Максим Бергеля.

При этом, по мнению участников рынка, ритейлер должен уйти от таких условий, как «ритмичность поставок», «гарантированный объем», то есть, по сути, выступить эдакой «заготконторой».

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