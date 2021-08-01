Туроператоры назвали популярными направлениями для привитых россиян ОАЭ, Турцию, Египет, Грецию, Хорватию, Кипр и Мальдивы

В последнем летнем месяце текущего года российские граждане могут отправиться в ОАЭ, Турцию, Египет, Грецию, Хорватию, на Кипр и Мальдивы. При этом они обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Именно эти страны являются для россиян наиболее популярными зарубежными направлениями для пляжного отдыха.
По информации TUI Россия, на указанных направлениях наблюдается высокий спрос. Представители отрасли подчеркнули, что даже в августе отдохнуть в этих странах можно по доступной цене за счет того, что отели проводят акции, присутствуют блоки мест на перелет.
При этом в TUI Россия поставили в топ-5 самых востребованных направлений для российских граждан Мальдивы, Египет, Турцию, Грецию и Кипр, а в Tez Tour - Турцию, Кипр, Грецию, ОАЭ, Мальдивы и Хорватию.
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