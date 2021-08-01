Инфекционист Тимаков сообщил, что риск заражения COVID-19 снижается при вакцинации одного из членов семьи

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1 августа 2021, 08:48 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Если в семье будет вакцинирован даже один человек, то это снижает риск подхватить коронавирусную инфекцию для остальных родственников в 3 раза. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он связал это с тем, что даже если сделавший прививку гражданин заразится COVID-19, то он выделяет намного меньше вируса, нежели инфицированный, который еще не вакцинировался. Специалист подчеркнул, что в таком случае выделяемый вирус является не таким активным, он в организме не мутирует.

Напомним, что первой на планете вакциной для борьбы с коронавирусом стал “Спутник V”. Препарат разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Кроме того, на российской территории создали такие вакцины от COVID-19, как “КовиВак”, “ЭпиВакКорона” и “Спутник Лайт”.

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