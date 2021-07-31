Юрмальский фестиваль: концерт на пляже и ковид-сертификаты

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31 июля 2021, 18:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

В Юрмале продолжается музыкальный фестиваль: по традиции на пляже в Дзинтари выступила известная органистка Ивета Апкална, но насладиться прекрасной игрой помешали ковид-сертификаты.

Латвийцы любят встречать рассвет на пляже, а под прекрасную музыку и сам Бог велел. 30 июля в семь утра на пляже в Дзинтари выступила латвийская органистка Ивета Апкална.

На пляже Ивета исполнила завершение оперы Глаши «Сатьяграха», посвященной Махатме Ганди. Да так великолепно исполнила, что экс-президент Латвии Раймонд Вейонис пригласил Ивету на танец и закружил ее в страстном ритме!

Увы, коронавирус внес и свои коррективы: концерт проходил под открытым небом, а потому и правила эпидемиологической ситуации легко было соблюдать, но! Организаторы сообщили, что концерт будет бесплатный, но при входе следовало показывать ковид-сертификаты… Это вызвало возмущение у зрителей. Почему? Как оказалось, что на концерт пускали только людей с ковид-сертификатами, и те были уверены, что только они смогут наслаждаться прекрасной игрой… Нет! У людей, которые не имели подобного сертификата тоже была возможность послушать игру Иветы Апкалне, но сидя на песке … с другой стороны… Некоторые латвийцы назвали такое мероприятие… «беспросветный идиотизм» и испорченное настроение от разделения людей.

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