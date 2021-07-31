В Литве усугубился кризис мигрантов

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31 июля 2021, 17:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

kadara.ru

В Литве усугубился кризис нелегальных мигрантов. Правительство страны решило «отселить» их на полигон. Об этом рассказала пресс-секретарь главы МВД Литвы Лина Лауринайтите-Григене.

На полигоне планируется поселить 800 нелегальных мигрантов. И не просто поселили, а пригнали БТРы и водяную пушку. Зачем?

«Это делают из тактических и превентивных соображений. Тактические средства, предусмотренные стражами правопорядка. В лагерях такого типа – обычное дело»,- заявила пресс-секретарь главы МВД Литвы.

По мнению МВД Литвы, местным жителям не стоит волноваться, так как мигрантов будут привозить постепенно, учитывая ситуацию в сфере безопасности, в городе будут усилены полицейские отряды.

Иными словами, местные жители будут «существовать», как при «фронтовой зоне»… Беспокойство литовцев понятно: он нелегальных мигрантов можно ждать, что угодно – непредсказуемые люди.

А что же Латвия?

А Латвия в «экстазе» от будущего с нелегальными мигрантами!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке. Вопросы: почему же нельзя нелегальных мигрантов отправить «в зад»? Почему при СССР такого наплыва нелегалов не было? Почему власти Прибалтики так лояльно относятся к нелегальным мигрантам?

«Да, это нелегальные мигранты. Можно, конечно, выслать, но есть определенная процедура: следует установить их личности, откуда они. Эти люди не говорят о себе правду! И следует через посольства, интерпол выяснить. Как понимаете, на это уходит время. Ситуация с таким «нашествием», увы, никого не радует. И вы правы, что Латвия в ожидании. Прибалтика, к сожалению, не имеет таких широких возможностей, чтобы их выслать. Можно было бы отправить их «обратно» в Беларусь, но, как понимаете, диалога с Лукашенко нет. Меня беспокоит тот наплыв, который сейчас в Литве, но больше волнует, что ждет Латвию. Вы знаете, что некоторые политики страны заявили, что ждут «прихода» и надеются получить прекрасных специалистов… Нет, я не согласен с этим: конечно, есть те, кто действительно бежал из стран, чтобы спокойно жить и работать в Прибалтике. Но это происходит иначе: немногие это делают осознанно. Да, есть хорошие специалисты, но те, кто сейчас в Литве на полигоне – другой случай! Я не думаю, что они хотят честно работать или имеют хорошее образование… Вы же видите, что творится в Литве? Вместо спасибо – фекалии в термосах и хамство. Страшно то, что если такие нелегалы «осядут» в Прибалтике, то возрастет торговля наркотиками, бандитизм, воровство и т.д. Нельзя такого допустить! Нельзя! Почему при СССР не было такого наплыва? Мигранты, конечно, были, но согласен, в ином ключе. Все дело в изменении климатических условиях, «открытости» и желании г-жи Меркель «обогреть» таких людей… Начало положила г-жа Меркель. Это связано и с виной за Вторую мировую и колонизацию и т.д. Но для Европы это обернется кошмаром! Сейчас следует думать, как остановить этот поток!»

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