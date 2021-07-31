В Крыму ожидается почти 40-градусная жара​

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31 июля 2021, 16:38 Источник: Аргументы недели-Крым

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Начало августа переплюнет рекордные показатели июля по превышению температуры. Людей ждет новое испытание.

Жара опасна не только тепловыми ударами и рассосредоточенностью внимания, она также ведет к высоким концентрациям в воздухе вредных веществ и бурному развитию микроорганизмов в воде.

При рекордных температурах увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий и учащается выход из строя различной техники.

Синоптики прогнозируют повышение воздуха до 40 градусов.

Связаны ли аномально высокие температуры с ускоренным распространением коронавирусных заболеваний информации нет, но трассе «Таврида» точно предстоит испытание на прочность.

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