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Почему ушла «Новая волна» из Юрмалы

, 16:28 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Почему ушла «Новая волна» из Юрмалы
Фото: личный архив

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает рассказ о легендарном концертном зале Dzintari, в котором проходили и проходят главные музыкальные события Латвии. И речь сегодня о «Новой волне».

Почему ушла «Новая волна» из Юрмалы

Все, конечно, помнят международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна»: Юрмала словно оживала, а концертный зал Dzintari просто молодел!

Многие до сих пор с сожалением вспоминают эти замечательные дни: радость, музыка, выход «в свет», тусовки, море шампанского, новые имена и, разумеется, очень приличный доход в казну Латвии.

Итак, стартовал конкурс «Новая волна» в 2001 году, а закончил свое существование в Юрмале в 2014. Кстати, «Новая волна» - «продолжение» Всесоюзного конкурса молодых исполнителей, который положил начало еще в СССР. Идея конкурса «Новая волна» принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.

За столько лет на конкурсе молодых исполнителей в Dzintari кто только не показал себя: Сергей Лазарев, Интарс Бусулис, Дима Билан, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Нюша и т.д… Пожалуй, для многих известных ныне исполнителей «Новая волна» была стартом!

Почему ушла «Новая волна» из Юрмалы

Увы, вмешалась политика…

Если честно, то нацпатриоты Латвии особо никогда не любили данный конкурс… Почему? По словам экс-министра культуры Латвии Сармите Элерте:« Новая волна была сама по себе, а также в плане всей этой суеты. Она символизировала постсоветское пространство, из которого нужно было уходить».

Более того, г-жа Элерте назвала конкурс «Новая волна»… «непонятным и посредственным»…

Удивительно! Практически вся Латвия собиралась на конкурс молодых исполнителей, да и в бюджет страны поступало достаточно средств!

Обратимся к фактам: один только «рекламный» отдых в Юрмале приносил около 10 миллионов евро! Это только во время конкурса. Что же входило в эту сумму? Стоимость эфирного времени, которое, кстати, шло из бюджета канала Россия! Это не считая гостей: в период конкурса на улицах Юрмалы можно было увидеть весь российский бомонд, а это значит, что заключались неформальные сделки, которые были важны и для России, и для Прибалтики. Я умолчу о том, что все гостиницы в этот период были заполнены, а в кафе, ресторанах «яблоку» упасть было негде! А это все деньги! Большие деньги!

Увы, амбиции националистов страны оказались выше, чем экономика, дружеские отношения и отдых людей.

Не все так просто было и в жизни организатора конкурса «Новая волна» Раймонда Паулса: прославленный композитор несколько раз отказывался от участия в подготовке песенного конкурса, а в 2013 году окончательно «сдал» свои права – почему?

«Я не видел себя больше на конкурсе «Новая волна». Пропал творческий процесс, а с точки зрения финансов я ничего не выигрывал. Многие были уверены, что я получаю тысячи, но нет… Я позвонил Игорю Крутому и сказал, что не буду ничего организовывать: «Новая волна» больше не отвечает моим музыкальным требованиям… Да, я сам был организатором, но устал от разных упреков, что поддерживаю русский конкурс… Да, я поддержал уход конкурса… Сделали же в другом месте. Запрет на въезд в Латвию российских артистов тоже сыграл свою роль в «Новой волне»…»

Разрушили «старый мир», а что потом?

Как сейчас живет Юрмала, легендарный зал Dzintari?

Продолжение следует…

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