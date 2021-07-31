Почему ушла «Новая волна» из Юрмалы

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2021, 16:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает рассказ о легендарном концертном зале Dzintari, в котором проходили и проходят главные музыкальные события Латвии. И речь сегодня о «Новой волне».

Все, конечно, помнят международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна»: Юрмала словно оживала, а концертный зал Dzintari просто молодел!

Многие до сих пор с сожалением вспоминают эти замечательные дни: радость, музыка, выход «в свет», тусовки, море шампанского, новые имена и, разумеется, очень приличный доход в казну Латвии.

Итак, стартовал конкурс «Новая волна» в 2001 году, а закончил свое существование в Юрмале в 2014. Кстати, «Новая волна» - «продолжение» Всесоюзного конкурса молодых исполнителей, который положил начало еще в СССР. Идея конкурса «Новая волна» принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.

За столько лет на конкурсе молодых исполнителей в Dzintari кто только не показал себя: Сергей Лазарев, Интарс Бусулис, Дима Билан, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Нюша и т.д… Пожалуй, для многих известных ныне исполнителей «Новая волна» была стартом!

Увы, вмешалась политика…

Если честно, то нацпатриоты Латвии особо никогда не любили данный конкурс… Почему? По словам экс-министра культуры Латвии Сармите Элерте:« Новая волна была сама по себе, а также в плане всей этой суеты. Она символизировала постсоветское пространство, из которого нужно было уходить».

Более того, г-жа Элерте назвала конкурс «Новая волна»… «непонятным и посредственным»…

Удивительно! Практически вся Латвия собиралась на конкурс молодых исполнителей, да и в бюджет страны поступало достаточно средств!

Обратимся к фактам: один только «рекламный» отдых в Юрмале приносил около 10 миллионов евро! Это только во время конкурса. Что же входило в эту сумму? Стоимость эфирного времени, которое, кстати, шло из бюджета канала Россия! Это не считая гостей: в период конкурса на улицах Юрмалы можно было увидеть весь российский бомонд, а это значит, что заключались неформальные сделки, которые были важны и для России, и для Прибалтики. Я умолчу о том, что все гостиницы в этот период были заполнены, а в кафе, ресторанах «яблоку» упасть было негде! А это все деньги! Большие деньги!

Увы, амбиции националистов страны оказались выше, чем экономика, дружеские отношения и отдых людей.

Не все так просто было и в жизни организатора конкурса «Новая волна» Раймонда Паулса: прославленный композитор несколько раз отказывался от участия в подготовке песенного конкурса, а в 2013 году окончательно «сдал» свои права – почему?

«Я не видел себя больше на конкурсе «Новая волна». Пропал творческий процесс, а с точки зрения финансов я ничего не выигрывал. Многие были уверены, что я получаю тысячи, но нет… Я позвонил Игорю Крутому и сказал, что не буду ничего организовывать: «Новая волна» больше не отвечает моим музыкальным требованиям… Да, я сам был организатором, но устал от разных упреков, что поддерживаю русский конкурс… Да, я поддержал уход конкурса… Сделали же в другом месте. Запрет на въезд в Латвию российских артистов тоже сыграл свою роль в «Новой волне»…»

Разрушили «старый мир», а что потом?

Как сейчас живет Юрмала, легендарный зал Dzintari?

Продолжение следует…

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