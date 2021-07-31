Бочкарев рассказал о начале подготовки к монтажу витражей и элементов фасада спорткомплекса в ТПУ «Некрасовка»

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31 июля 2021, 12:59

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Началась подготовка к монтажу фасадно-декоративных элементов и витражей здания спортивного комплекса в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Некрасовка». Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.



«На юго-востоке Москвы в составе ТПУ «Некрасовка» строится спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и открытой зоной воркаута. Сооружение площадью более 21 тыс. кв. м расположится напротив здания ТПУ на пересечении ул. Покровская и Рождественская. На данный момент это будет самый крупный спортивный объект в Некрасовке», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.



Как отметил глава Стройкомплекса, к настоящему моменту смонтировано 65% металлоконструкций покрытия кровли, строители приступили к монтажу ограждающих конструкций здания, что является этапом подготовки к монтажу фасадно-декоративных элементов и витражей. В активной фазе также работы по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей, черновые отделочные работы.



«В состав спорткомплекса войдет 12 функциональных зон. Здесь будет организован учебно-тренировочный процесс, будут проводиться соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта - баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу и гандболу. Кроме того, в здании планируется разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств», - пояснил Андрей Бочкарев.



По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, чьи слова также приводятся в сообщении, на подземном этаже будет расположен блок для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, бытовые и технические помещения, на первом этаже - бассейн, крытый каток, гимнастический зал и зал единоборств, вестибюль с гардеробом и кассами, помещения охраны, буфет и медицинский блок.



«На втором этаже оборудуют универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и хореографией, шахматный клуб, фойе с буфетом и трибуны крытого катка, на третьем этаже - административные помещения. Зал для занятий экстремальными видами спорта включает в себя скалодром, скейт-парк и памп-трек, крытый каток с ледовым полем размерами 60 на 30 м, бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, зал для сухого плавания и лаборатория химического анализа воды», - отметил Рафик Загрутдинов.



Глава департамента также подчеркнул, что услугами спорткомплекса смогут беспрепятственно воспользоваться маломобильные граждане - для их удобства создадут безбарьерную среду и оборудуют парковочные места.



Ранее «Радио 1» сообщило, что во втором микрорайоне района Некрасовка, рядом с корп. 20 построен спорткомплекс. В трехэтажном здании площадью 6,8 тыс. кв. м есть аквакомплекс с бассейном, тренажерный зал, залы групповых занятий и фито-бар; в здании также откроется и фитнес-клуб.







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