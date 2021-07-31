Кухня Восточной Африки

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31 июля 2021, 11:30 Виктория Курашова

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Восточная Африка - один из самых посещаемых регионов континента. Там находится прародина А.С. Пушкина, песчаные пляжи, экзотические животные и необычные растения. Но чем же питаться туристу в Танзании, Кении, Уганде, Зимбабве, Замбии или на Мадагаскаре?

В Африке нередко встречаются весьма странные сочетания в еде, к которым в России не привыкли. Местные кушают крокодилов и газелей, подают в одной тарелке мясо с бананами или медово-горчичным соусом, рис с кокосом, рыбу с орехами или арахисовым маслом. Любому туристу хочется прочувствовать местную атмосферу и покушать также. Мы расскажем о безобидной и вкусной восточно-африканской кухне.

В основе большинства блюд лежат птица (курица, утка), овощи, молоко, цитрусовые, бобовые. Африканцы нередко готовят рис, морепродукты, козлятину и яйца. Также они любят заправлять блюда острыми соусами и необычными специями, но, в первую очередь, бананами. Бананы у них везде и в самых разных видах, как картошка в России.

Важно отметить, что на всём континенте редко едят свинину, большинство жителей исповедуют ислам, иудаизм, христианство эфиопского обряда, где запрещено употреблять это мясо.

Из морепродуктов на столах Африки наиболее интересны жареные на гриль или тушёные осьминоги в кокосовых сливках; рыба, запечённая в банановых листьях; жареные креветки с лимоном или кокосом и кинзой (камба ва нази).

Супы, как и в России, подают на первое, и едят их вместе с пампушками или лепёшками. Местные любят бобовый суп с кокосовым молоком, в Танзании его кушают почти каждый день. А ещё африканцам нравится тыквенный суп, нигерийский овощной суп (эфо риро) со сладким картофелем и рисом, а также суп с арахисом и листьями шпината.

Что касается праздничных блюд? Неотъемлема даклинг-дар-эс-салам - тушённая в молоке утка с рисом и овощами.

Но если же экзотические блюда окажутся не по душе, то всегда можно перекусить мишкаками (то есть, шашлыком), чипсами (то есть, картофелем фри), пиццей. Мясо готовят на шпажках и подают с банановым салатом, фри в некоторых заведениях заливают омлетом, а пиццу зажаривают с двух сторон. Под хрустящей корочкой в последнем блюде обычно кроется курица или говядина, лук, паприка, яйцо, сыр, майонез и соус чили.

С напитками в Восточной Африке всё просто: кофе, пиво и вино на основе меда и древесных листьев (тэж). Пиво везут из Кении. Кофе искусно готовят самые разные племена и народы континента. Туристы могут попробовать сделать его сами на кофейной церемонии у подножья Килиманджаро.

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