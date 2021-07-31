Феминизм бывает разный: путеводитель по модным направлениям

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2021, 11:23 Виктория Курашова

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Феминизм. Что это? Течение в защиту всех женщин? Небритые подмышки, отсутствие нижнего белья и ненависть к мужчинам? В России именно так многие думают о радикальных сторонниках движения. Но существует и здоровый феминизм, он намного шире. Мы расскажем о самых интересных движениях, которые образовались от феминизма.

Вуманизм (”чёрный феминизм”) -

антирасистский феминизм. Изначально это течение возникло в качестве протеста. Афроамериканки были недовольны преобладанием белых женщин в феминизме и игнорированием расовых вопросов. По их мнению, классового разделения и сексизма не избежать без вуманизма.

Марксистский феминизм (социалистический) -

движение против классового неравенства. Феминистки стали замечать негативные черты капитализма. Частная собственность может являться корнем угнетения женщин, ведь с её появлением мужчины стали стараться передать накопления наследнику и установить контроль над женщинами. Феминистки задумались о том, что в условиях экономического неравенства мужчины и женщины постоянно конкурируют, а в половом разделении труда нет необходимости.

Эко-феминизм -

направление в защиту экологии. Это течение основала феминистка Франсуаза Добон, которая призвала женщин объединиться и спасти природу. Только сообща можно избавить планету от экологическо катастрофы, если, например, не тестировать косметику на животных, не использовать синтетику, экономить воду.

Фэт-феминизм -

не просто разветвление феминизма, но и одно из движений бодипозитива. Направлено на принятие и уважение своего тела и лишнего веса. Фэт-феминизм - это то течение, где есть тонкая грань между здоровым и больным. Изначально движение защищает людей, которые набирают вес из-за проблем со здоровьем, гормональных сбоев, а не ленивых и неухоженных женщин.

Помимо всего описанного, феминистки также борются за права женщин с инвалидностью, защищают ЛГБТ и другие меньшинства. Необходимо понимать, что в первую очередь феминистки выступают в защиту прав женщин, против гендерного угнетения, но современные течения приветствуют мужчин в своих рядах, не оставляют их без внимания.

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