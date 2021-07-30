Источник URA.RU сообщил, что причинами роста смертности в Тюменской области являются самолечение и отказ от вакцинации от COVID-19

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30 июля 2021, 22:46 Источник: URA.RU

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На территории Тюменской области наблюдается рост числа летальных случаев граждан. По данным URA.RU со ссылкой на оперштаб региона, основными причинами являются самолечение жителей и отказ от прививки против COVID-19.

Сообщается, что 14 июля в области отмечался суточный рекорд по количеству скончавшихся от коронавирусной инфекции - 26 граждан. В оперативном штабе подчеркнули, что пациенты, зараженные коронавирусом, умирают преимущественно из-за наличия тяжелых сопутствующих заболеваний. Кроме того, речь идет о нежелании вакцинироваться, преклонном возрасте, самолечении и позднем обращении к медикам за помощью.

“Тяжелое течение заболевания приводит к росту количества летальных исходов”, - отметили в оперштабе.

Местные власти сообщают о не всегда стабильно высоком числе летальных исходов в Тюменской области. Во втором летнем месяце в регионе фиксируют 3-26 летальных случаев за 24 часа от последствий COVID-19.

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