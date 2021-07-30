В Москве успешно завершилась проверка система электронного голосования

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30 июля 2021, 21:53

Фото: pixabay.com

Более 146 тыс. человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования в столице. Об этом сообщается на информационном табло в столичном общественном штабе по наблюдению за выборами.



Тестирование системы дистанционного электронного голосования стартовало в Москве 29 июля в 8:00. В нем приняли участие совершеннолетние жители столицы с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы. Во время тестирования москвичи ответили на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. Таким способом была проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.



Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.





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