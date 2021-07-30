Глава ВОЗ Гебрейесус заявил об угрозе достижений в борьбе с COVID-19

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30 июля 2021, 20:15 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Достижения, которых удалось добиться в борьбе с COVID-19 на планете, сейчас находятся под угрозой. Соответствующее заявление сделал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что в течение последних четырех недель в 5 из 6 регионов Всемирной организации здравоохранения наблюдался рост заболеваний коронавирусной инфекцией на 80%. Что касается Африки, то там на столько же выросло число летальных исходов.

Гебрейесус отметил, что причиной роста случаев заражения являются активные контакты людей друг с другом, меры предосторожности не соблюдаются. По словам главы ВОЗ, в большинстве стран перегружены системы здравоохранения, медикаментов недостаточно. “То, что было с трудом достигнуто, оказалось под угрозой или же утрачено”, - добавил он.

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