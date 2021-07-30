Экс-мэр Риги Нил Ушаков поддержал осуждение Венгрии за дискриминацию ЛГБТ

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30 июля 2021, 19:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

В принятой ЕП резолюции в начале июля высказывается «самое жесткое осуждение», принятого Венгрией закона, который ограничивает информацию в стране о гомо- и транссексуальности. Но интересно то, что данную резолюцию поддержали евродепутаты от Латвии – Сандра Калниете, Ивар Иябс и Нил Ушаков!



Против проголосовал только один евродепутат от Латвии – Роберт Зиле. Справедливости ради отметим, не голосовали такие евродепутаты от Латвии, как Андрис Америкс, Инесе Вайдере, Татьяна Жданок, а воздержалась экс-министр культуры, а ныне депутат ЕП Даце Мелбарде.



Напомним, депутаты ЕП 459 голосами проголосовали «за» резолюцию, а 147 – против. Ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш в Брюсселе от имени Латвии подписал открытое письмо с осуждением дискриминации ЛГБТ.



Продолжение следует…

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