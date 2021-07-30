Немцы запретили все концерты: история легендарного зала «Dzintari» в Юрмале

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30 июля 2021, 19:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

С полной уверенностью можно сказать, что концертный зал Dzintari прекрасно известен не только в Европе, но и в России. Главная концертная площадка Латвии. Все помнят «Новую Волну», «Юрмалину», «Лайма Рандеву», авторские концерты популярных исполнителей. Сколько же всего видел зал Dzintari! А какие тайны он скрывает? Об этом нам поведает история…





Все началось в 19 веке… В те далекие времена концертный зал Dzintari был уже известен как концертный сад курхауза Эдинбург. Да, это были только летние концерты: оперетты и водевили для отдыхающих. Кстати, Юрмала всегда имела концертные залы по всему побережью: в Булдури, Майори, Дубулты… И людей было предостаточно на концертах. А в Юрмале были все! И аристократы, и политики, и студенты, и рабочие. Уже с 19 века концерты курортной музыки были популярны. Более того, выступать в Юрмале считалось очень престижно: оркестры Праги, Варшавы, Петербурга, Будапешта, Берлина бывали неоднократно на латвийском курорте.





Интересный факт, что в первые годы на сцене зала Dzintari выступали только циркачи, а уже с 1910 года владельцы приняли решение сделать «ставку» на музыкантов! На серьезных исполнителей. И на сцене концертного зала Dzintari стал выступать берлинский оркестр из 70 музыкантов.



Первая мировая война внесла свои «правила» - зал опустел… Но уже в 1920 году вновь он наполнился зрителями, а в 1922 году Эдинбкрг был переименован в зал Dzintari.





Интересно, что все концерты в зале прекратились с вторжением нацистов в 1941 году. Сложно сказать, почему «завоевателям» не приглянулась так Юрмала, но запрет на выступления в Dzintari был…



Новую жизнь многострадальный концертный зал получил только в 1962 году. При СССР он был отремонтирован и получил «звание» самого знаменитого концертного зала Советского Союза. Каждый год, с июня по август в нем выступали лучшие оркестры Латвии, симфонические оркестры из Москвы, Ленинграда, Польши, Дании, Германии. В зале давали концерты В. Спиваков, Л. Берман, А. Любимов, Г. Кремер, Р. Паулс, С. Рихтер, М. Растропович, А. Райкин, В. Артмане, А. Пугачева и многие, многие, многие другие….



Тайны времен «Новой волны»…



Продолжение следует…

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