Латвийский публицист Элита Вейдемане: Зачем глава МВД поддерживает мигрантов, гадящих в термосы?

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30 июля 2021, 18:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Честно говоря, в Латвии наступает «пир во время ковида»: буквально через пару дней начнется шествие ЛГБТ в центре столицы, да и вопрос с «гибридными» мигрантами встал ох, как актуально!



Все началось еще в 2015 году: было составлено письмо к высшим должностным лицам страны, подписанное 160 людьми, которые призывали открыть для беженцев государственные и личные границы…



«Мы просим вас оценить возможность того, что, принимая беженцев и создавая им благоприятные условия, латвийское государство может получить выдающихся музыкантов, архитекторов, ученых и лидеров бизнеса», - говорится в письме.



Нынче наплыв мигрантов в страны Прибалтики «добрый»: Литва, например, стонет от «несчастных» братьев из Сирии, Ливии, Ирака, Африки и т.д.



А, что же Латвия?



Латвия в ожидании! Более того, политика страны – поддержка соседней Литвы! 23 июля министр внутренних дел Латвии Мария Голубева с радостью сообщила, что «Латвия поддержит Литву в решении миграционного кризиса». Что за поддержка? Платки, одеяла, генераторы. По словам г-жи Голубевой, в единстве стран Балтии – сила!



Видимо, кроме министра МВД Латвии и «иже с ней» немного найдется латвийцев, которые бы поддержали такой порыв политика. Почему? На этот вопрос отвечает латвийский публицист Элита Вейдемане. Кстати, я с ней лично полностью согласна!



«Повар, который готовила еду для мигрантов рассказала журналистам, что термос, в котором мигрантам отправляют горячую еду, повара получают назад наполненными мочой и фекалиями. Думаете, что «беженцы» сначала съедают угощение? Нет, чаще всего еду выливают на землю или в унитаз, параллельно требуя гамбургеров, кока-колы, чипсов и жареных куриных крылышек. Поваров предупредили, что никакой свинины! Поэтому в предложение входит рагу из говядины и овощей, морская щука с рисом, овощной суп, омлет, макароны с овощами, хлеб, пироги, чай, молоко, творог, йогурты, сладкие сырки, фрукты и т.д. Четыре раза в день нужно отвозить еду, а это 60 км, топливо стоит денег, одноразовая посуда и термосы стоят денег. Питание было оплачено в рамках социального проекта самоуправления, а также на средства ЕС. Им дали еду, кров, наши женщины собирали вещи для их детей, одежду, а нам плюнули в душу. Это слова литовской женщины. В Литве уже начались протесты против размещения нелегальных иммигрантов в провинциальных школах и других местах: «Мы боимся покидать свои дома, мы боимся за своих детей, потому что беженцы непредсказуемы». Так говорят литовцы».



Г-жа Вейдеманы вопрошает: «Надеюсь, что с латвийскими одеялами не произойдет того же, что с литовскими термосами для еды, заполненными экскрементами в знак глубокой благодарности? Понятно, что у этих 160 были свои причины поддержать нелегальную миграцию, но что же наш любимый Кабинет министров, который фактически не выступил против этого преступного действия? Ни президент, ни парламент, ни одна из партий, никто. О чем-то пошептались Мария и Эдгар (Мария Голубева, министр МВД и Эдгарс Ринкевич, глава МИД - прим. авт.) Как же все это понять? Что наш премьер-министр Кариньш и президент Левитс молчаливо поддерживают проникновение бандитов в страну?»



А что же тут не так?



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, видимо, «спит и видит» себя на хорошей должности в ЕП. Он далеко не глупый человек и понимает, что в Латвии ему «не особо рады» и вряд ли он получит на следующих выборах достаточно голосов! А вопрос «беженцев» курируется ЕС и даже выделяются под этот «проект» деньги! Как же он и его «собрат» Эгилс Левитс скажут супротив ЕП. Они и будут молчать!



Что касается г-жи Марии Голубевой, то она имеет четкие цели – «протащить» на официальном уровне идеи ЛГБТ. А, чтобы все прошло на «ура» следует молчать, соглашаться и выполнять «приказы» ЕП. Да и финансовый вопрос-обеспечение очень важен для политиков Латвии: все дорожает, а аппетиты большие!



Я выскажусь более резко: скоро «флагосниматели» (мэр Риги М. Стакис и глава МИД Э. Ринкевич), простите, зачешут свои репы, когда «несчастные» сирийские братья будут вышагивать по Вецриге (Старая Рига на латышском). Г-жа Голубева и 160 подписавших письмо считают, что благодаря беженцам они получат «великих» архитекторов, ученых, лидеров бизнеса… Могут получить? А я убеждена, что получат наркоторговцев, насильников, хамов, воров и бандитов! Мое мнение? К сожалению, жизнь именно это и показывает!



Почему же так правительство Латвии не считается со своим народом, на налоги, которых живет?



А может эта такая малая сумма – налоги, что просто не в счет? Есть же, я так думаю, деньги из ЕС и более сладкий «распил бабла!»



Разве в Латвии еще не остались прекрасные специалисты в любой области? Есть! И много! Вот только они не нужны стране, вернее, правительству! Лучшее фекалии и хамство неграмотное, чем свои профессионалы! Да, такая ситуация сейчас в Латвии – «поклонство» ниже канализации перед приказами ЕС!



Что же, 30 с лишним лет наципатриотам Латвии не нравились образованные и интеллигентные русские лица, то получите «иные»! Мне очень хочется посмотреть, а смогут ли такие «патриоты» Латвии сказать «братьям» из Сирии, Ливии, Ирака, Африки: «ЧЕМОДАН! ВОКЗАЛ!», как некогда говорили русским? И, что из этого получится?



Продолжение следует…

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