Причина падения акций Facebook: что же случилось

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30 июля 2021, 18:00 Джансель Афонская

Фото из открытых источников

Всемирно известная соцсеть Facebook поделилась со своими читателями рекордными показателями по росту прибыли с 2016 года. Вслед за этим компания предупредила инвесторов о дальнейшем замедлении доходности акций.



Цена одной акции компании Facebook составляет $357. Ее стоимость упала на 3,77% по сравнению с ценой на торгах днем ранее. Такое резкое падение связано с выпуском компанией квартальной отчетности. По оценкам аналитиков прибыль должны была быть гораздо ниже представленной. Из-за таких рекордных показателей во второй половине года компания ожидает падения прибыльности и стоимости.



Согласно отчетности выручка выросла на 56% и составила $29,1 млрд. Чистая прибыль выросла за второй квартал на 101% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие доходы есть по большей части благодаря рекламе. Коммерческий отдел решил увеличить цену за рекламу на 47% и показывать пользователям на 6% чаще. Такой подход существенно отразился на прибыли. В то же время некоторые аналитики прогнозируют падение выручки из-за введения новых нормативных требований и некоторых изменений на платформах касательно рекламы. Компания Apple планирует сделать более сложную систем пропуска рекламы. Пользователь должен будет сам разрешить приложению показывать рекламу и собирать информацию для выстраивания целевой аудитории. Как следствие это может затруднить продажу таргетированной рекламы



Остальные показатели компании растут. К примеру, число ежедневно активных пользователей увеличилось на 7% и составило около 2 млрд человек. А ежемесячная аудитория всех сервисов принадлежащих Facebook составляет 3,5 млрд человек, с доходностью на человека 10%.





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