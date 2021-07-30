В Челябинске подняли зарплаты для медсестер

Из-за роста заболеваемости коронавирусом спрос на средний медперсонал вновь увеличился
Нехватка медсестер наблюдается по всей стране. Об этом сообщает сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на сервис SuperJob. Дефицит кадров вновь стал ощутим из-за роста заболеваемости коронавирусом. Медицинские учреждения, которые только-только вернулись к своей обычной работе, опять перепрофилируют под ковидные базы.
С мая по июнь количество вакансий для медсестер терапевта в коммерческих клиниках увеличилось на 16,2%. Растет и предложение по зарплате, сегодня работодатель стал обещать на 7% больше, чем раньше.
Например, в Челябинске средний медперсонал в клинике может рассчитывать на 37-55 тысяч ежемесячно, в зависимости от опыта.
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